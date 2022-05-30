Минобороны показало уничтожение итальянских гаубиц на Украине

Министерство обороны России показало на видео, как осуществляется объективный контроль уничтожения огневой позиции поставляемых на Украину 155 миллиметровых буксируемых гаубиц итальянского производства. Кадры военное ведомство предоставило журналистам в понедельник, 30 мая.

В Минобороны уточнили, что огневая позиция солдат ВСУ была обнаружена средствами артиллерийской разведки. После доразведки расчетом беспилотного летательного аппарата по огневой позиции был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом.