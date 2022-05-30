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43 минуты назад

Минобороны показало уничтожение итальянских гаубиц на Украине

Lenta.ruиещё 3

Министерство обороны России показало на видео, как осуществляется объективный контроль уничтожения огневой позиции поставляемых на Украину 155 миллиметровых буксируемых гаубиц итальянского производства. Кадры военное ведомство предоставило журналистам в понедельник, 30 мая.

В Минобороны уточнили, что огневая позиция солдат ВСУ была обнаружена средствами артиллерийской разведки. После доразведки расчетом беспилотного летательного аппарата по огневой позиции был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом.

Удары Су-25 по объектам ВСУ попали на видео

В результате взвод украинских военных с итальянскими гаубицами был уничтожен, говорится в сообщении российского военного ведомства.

Армия,Видео,Минобороны России,
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