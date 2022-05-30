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23 минуты назад

У границ РФ начинаются учения НАТО с применением боевой авиации

Ura.Ru

В Польше и балтийских странах начинаются учения объединенных ракетных войск противовоздушной обороны НАТО Ramstein Legacy 2022 (RALY 22) с применением боевой авиации. Об этом сообщило генеральное командование польских вооруженных сил.

У границ РФ начинаются учения НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В маневрах участвуют военно-воздушные силы союзников и наземные ракетные подразделения, которыми руководят и управляют структуры НАТО. В маневрах участвуют военно-воздушные силы союзников и наземные ракетные подразделения, которыми руководят и управляют структуры НАТО», — цитирует ТАСС заявление генерального командования.

В учениях будут участвовать военные из США, Франции, Германии, Норвегии, Чехии, Словакии, Великобритании, Италии, Бельгии, Румынии, Турции и Испании. Мероприятие пройдет с 30 мая по 12 июня с использованием воздушного пространства четырех стран и региона Балтийского моря, его планируют организовывать каждые два года. Целью является укрепление взаимодействия и готовности подразделений для усиления обороны и защиты территорий, сообщили в генеральном командовании Польши.

НАТО решило пересмотреть позицию по России и Китаю

Ранее в Кремле заявили, что никто не хочет прямого столкновения НАТО и России, но Москва может дать решительный ответ в случае, если Запад захочет повлиять на ситуацию на Украине. Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявлял, что власти Польши проявляют активную вовлеченность в конфликт на Украине. По словам замгенсека НАТО Мирча Джоанэ, альянс может размещать свои силы на востоке Европы, передает Nation News. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нужно наращивать поставки военной помощи Украине, сообщает «Национальная служба новостей».

Армия,Мирча Джоанэ,Йенс Столтенберг,Сергей Андреев,НАТО,
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