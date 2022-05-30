У границ РФ начинаются учения НАТО

В Польше и балтийских странах начинаются учения объединенных ракетных войск противовоздушной обороны НАТО Ramstein Legacy 2022 (RALY 22) с применением боевой авиации. Об этом сообщило генеральное командование польских вооруженных сил.

«В маневрах участвуют военно-воздушные силы союзников и наземные ракетные подразделения, которыми руководят и управляют структуры НАТО. В маневрах участвуют военно-воздушные силы союзников и наземные ракетные подразделения, которыми руководят и управляют структуры НАТО», — цитирует ТАСС заявление генерального командования.

В учениях будут участвовать военные из США, Франции, Германии, Норвегии, Чехии, Словакии, Великобритании, Италии, Бельгии, Румынии, Турции и Испании. Мероприятие пройдет с 30 мая по 12 июня с использованием воздушного пространства четырех стран и региона Балтийского моря, его планируют организовывать каждые два года. Целью является укрепление взаимодействия и готовности подразделений для усиления обороны и защиты территорий, сообщили в генеральном командовании Польши.