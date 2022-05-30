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31 минуту назад

Греция привела вооруженные силы в Эгейском море в состояние повышенной боевой готовности

Газета.Ru

Вооруженные силы Греции в восточной части Эгейского моря приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за угроз со стороны Турции. Об этом сообщает газета Kathimerini.

Греция повысила боеготовность армии в Эгейском море
Фото: Giannis Papanikos/APGiannis Papanikos/AP

Издание отмечает, что Афины ожидают эскалации турецко-греческого конфликта летом 2022 года и уверены, что Анкара попытается изобразить Грецию как страну, которая оспаривает международные конвенции и законы.

В частности, греческих политиков настораживает, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил бросить вызов суверенитету восточных островов Эгейского моря, если Афины не демилитаризируют их, а в пятницу он осудил Грецию как страну, не уважающую своих соседей.

Чавушоглу привел в пример Северную Македонию, которую, по его словам, Греция вынудила изменить свое название в качестве условия для вступления в НАТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса для него «больше не существует», поскольку тот, по мнению турецкого лидера, попытался заблокировать продажу истребителей F-16 Турции во время визита в США.

Армия,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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