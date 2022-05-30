Греция повысила боеготовность армии в Эгейском море

Вооруженные силы Греции в восточной части Эгейского моря приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за угроз со стороны Турции. Об этом сообщает газета Kathimerini.

Фото: Giannis Papanikos/AP Giannis Papanikos/AP

Издание отмечает, что Афины ожидают эскалации турецко-греческого конфликта летом 2022 года и уверены, что Анкара попытается изобразить Грецию как страну, которая оспаривает международные конвенции и законы.

В частности, греческих политиков настораживает, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил бросить вызов суверенитету восточных островов Эгейского моря, если Афины не демилитаризируют их, а в пятницу он осудил Грецию как страну, не уважающую своих соседей.

Чавушоглу привел в пример Северную Македонию, которую, по его словам, Греция вынудила изменить свое название в качестве условия для вступления в НАТО.