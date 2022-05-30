В ДНР обвинили ВС Украины в обстреле Донецка из "Смерча"

Армия Украины при обстреле центра Донецка выпустила из РСЗО "Смерч" две ракеты с кассетным боеприпасом и применила 155-мм артиллерию. Об этом в понедельник сообщили в в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).