В ДНР обвинили ВС Украины в обстреле Донецка из "Смерча"

Армия Украины при обстреле центра Донецка выпустила из РСЗО "Смерч" две ракеты с кассетным боеприпасом и применила 155-мм артиллерию. Об этом в понедельник сообщили в в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По информации военных экспертов СЦКК, работающих на местах обстрелов в центре Донецка, противник применил артиллерию калибра 155 мм, а также две ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч" с кассетным боеприпасом", - проинформировало представительство в телеграм-канале.