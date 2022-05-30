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41 минуту назад

ВС Украины при обстреле Донецка выпустили две ракеты с кассетной частью из "Смерча"

ТАССиещё 1

Армия Украины при обстреле центра Донецка выпустила из РСЗО "Смерч" две ракеты с кассетным боеприпасом и применила 155-мм артиллерию. Об этом в понедельник сообщили в в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ДНР обвинили ВС Украины в обстреле Донецка из "Смерча"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По информации военных экспертов СЦКК, работающих на местах обстрелов в центре Донецка, противник применил артиллерию калибра 155 мм, а также две ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч" с кассетным боеприпасом", - проинформировало представительство в телеграм-канале.

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