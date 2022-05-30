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40 минут назад

Китай строит первый в мире авианосец для беспилотников

Газета.Ru

В Китае спущен на воду корабль Zhu Hai Yun, предназначенный для перевозки и запуска беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает IBT.

Китай строит первый в мире авианосец для беспилотников
Фото: Southern Marine Science and Engineering Guangdong LaboratorySouthern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory

Палуба корабля оборудована для авиационных дронов, беспилотных кораблей и подводных лодок.

Пекин утверждает, что аппарат был разработан для целей морских исследований, что подтверждает его веселая раскраска, хотя издание уверено, что речь идет о боевом предназначении, в частности об исследовании морского дна в интересах подводных лодок и установке морских мин.

Ожидается, что Zhu Hai Yun будет принят в эксплуатацию до конца года.

Ранее сообщалось, что летом 2022 компания Boeing и ВМС США начнут испытания беспилотной дизель-электрической подводной лодки Orca, способной устанавливать подводные мины. Об этом сообщает The Warzone.

Лодка имеет модульную конструкцию, основной блок обеспечивает наведение и контроль, навигацию, автономное плавание, контроль за обстановкой, связь, распределение энергии, движение и маневрирование, а также возможность дистанционно оценивать успешность выполняемого задания с помощью сети датчиков.

Ряд функций, включая спутниковую связь, обеспечивает выдвигающаяся мачта, которая срабатывает на небольшой глубине.

Армия,Boeing,
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