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1 час назад

НАТО отказалось от обязательств по неразмещению сил в Восточной Европе

Lenta.ru

НАТО может отказаться от обязательств по неразмещению сил в Восточной и Центральной Европе после начала военной операции России на Украине. Об этом заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ, передает ТАСС.

НАТО отказалось от обязательств по неразмещению сил в Восточной Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Россия нарушила взятое на себя обязательство не нападать на соседей и проводить регулярные консультации с блоком. Он подчеркнул, что своими шагами Москва фактически признала недействительным подписанный 25 лет назад Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

Джоанэ подчеркнул, что теперь альянс может создать «прочную позицию на восточном фланге».

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран-участников НАТО на предстоящем саммите в Мадриде в конце июня решили пересмотреть позицию блока по России и Китаю. Он отметил, что новая стратегическая концепция «будет отражать новую реальность безопасности».

«Теперь, безусловно, мы обсудим агрессивные действия РФ, а также влияние подъема Китая на нашу безопасность», — рассказал он.

Армия,Мирча Джоанэ,Йенс Столтенберг,НАТО,
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