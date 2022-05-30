НАТО отказалось от обязательств по неразмещению сил в Восточной Европе

НАТО может отказаться от обязательств по неразмещению сил в Восточной и Центральной Европе после начала военной операции России на Украине. Об этом заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ, передает ТАСС.

По его словам, Россия нарушила взятое на себя обязательство не нападать на соседей и проводить регулярные консультации с блоком. Он подчеркнул, что своими шагами Москва фактически признала недействительным подписанный 25 лет назад Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

Джоанэ подчеркнул, что теперь альянс может создать «прочную позицию на восточном фланге».

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран-участников НАТО на предстоящем саммите в Мадриде в конце июня решили пересмотреть позицию блока по России и Китаю. Он отметил, что новая стратегическая концепция «будет отражать новую реальность безопасности».