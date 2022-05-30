Военкор оценил возможность перелома в спецоперации на Украине

Для психологической победы над бойцами ВСУ нужен повтор «успеха» в Мариуполе. Такую оценку в разговоре с «Русской весной» дал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков, на протяжении многих лет освещающий события в Донбассе.

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Военкор заявил, что России удастся одержать психологическую победу в случае повтора ситуации в Мариуполе, но желательно меньшей ценой для Москвы. При этом журналист отметил, что украинские солдаты воюют уже на протяжении восьми лет, поэтому их не так просто испугать.

«Их придется ломать именно на поле боя, отнюдь не информационного», — заявил Сладков, комментируя такую возможность.

Журналист также отметил, что на психологическое состояние военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) может оказать большое влияние отказ одной из мировых стран поддерживать Украину и выступать против России. По его мнению, выход из «антироссийской коалиции» хотя бы одного значимого участника станет большим шоком для ВСУ и будет страшнее поражения на поле боя. Сладков также перечислил колеблющиеся страны, которые учитывают свои экономические и политические интересы: в их числе Турция, Венгрия, Франция и Германия.

Помимо этого, военкор призвал россиян сплотиться, заявив, что сильный боевой дух российских солдат является более жестким ударом по идеологии Украины.