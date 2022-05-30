Учения ракетных войск ПВО НАТО начинаются в Польше и Балтии

"Учения, которые будут проводиться в разных странах Европы, планировались исходя из разнообразных и реальных ситуационных условий", - подчеркивается в сообщении. Цель маневров в этом году - "укрепление взаимодействия и готовности подразделений, что в итоге усилит оборону и защиту территорий, сил и населения союзных стран от угроз, ракетных или воздушных атак".