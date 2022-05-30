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1 час назад

США обвинили в попытке продать союзникам «обреченные» корабли

News.ru

Руководство Соединенных Штатов хочет продать своим странам-союзникам «обреченные» литоральные боевые корабли Freedom, заявили американские военные аналитики Оливер Паркен и Тайлер Роговей. Как сообщает «ПолитРоссия», адмирал Майкл Гилдей призвал списать сравнительно новые военные корабли из-за их низкой боевой ценности.

ВМС хотят продать обреченные прибрежные боевые корабли союзникам. Гилдей пояснил, что решение ВМС о выводе из эксплуатации класса Freedom было основано на оценке их боевой ценности, — отметили аналитики.

По словам адмирала ВМС США, боевая ценность кораблей Freedom достаточно низкая из-за установленного на них оборудования: их оснастили пакетом средств противолодочной обороны, который был признан неэффективным. Более того, судна были признаны ненадежными из-за частых поломок.

Ограниченное использование кораблей в бою в сочетании с их высокими эксплуатационными расходами и историей механических поломок, вероятно, удержит большинство потенциальных покупателей от их приобретения, — уточнили американские аналитики.

Ранее стало известно, что Киев получит реактивные системы залпового огня (РСЗО) американского производства в течение ближайших недель. По словам источников издания, новое вооружение дальнего действия позволит наносить удары по объектам на десятки километров дальше, чем любая артиллерия, имеющаяся в данный момент у ВСУ.

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