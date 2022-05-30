Российские войска атаковали высокоточными ракетами командные пункты ВСУ

Российские войска атаковали высокоточными ракетами два командно-наблюдательных пункта батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Он добавил, что ракетами воздушного базирования также были нанесены удары по узлу связи и 34 районам с живой силой и военной техникой Украины.

Кроме того, по словам Конашенкова, три пункта управления ВСУ были поражены российской армейской, беспилотной и оперативно-тактической авиацией.