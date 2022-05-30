Россия ударила по судостроительному заводу в Николаеве

Российские войска нанесли артиллерийский удар по ангару на территории судостроительного завода «Океан», который располагается в городе Николаев. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в результате удара по заводу были ликвидированы более 15 танков и боевых машин пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также были уничтожены 5 украинских артиллерийских орудий крупного калибра, добавил он.

Конашенков также доложил о 15 сбитых беспилотниках ВСУ. Они были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны в небе над Донецкой и Луганской народными республиками, а также над Херсонской и Харьковской областями.