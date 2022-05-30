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22 минуты назад

Минобороны заявило об ударе по судостроительному заводу «Океан» в Николаеве

Lenta.ru

Российские войска нанесли артиллерийский удар по ангару на территории судостроительного завода «Океан», который располагается в городе Николаев. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Россия ударила по судостроительному заводу в Николаеве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, в результате удара по заводу были ликвидированы более 15 танков и боевых машин пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также были уничтожены 5 украинских артиллерийских орудий крупного калибра, добавил он.

Конашенков также доложил о 15 сбитых беспилотниках ВСУ. Они были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны в небе над Донецкой и Луганской народными республиками, а также над Херсонской и Харьковской областями.

В понедельник, 30 мая, оборонное ведомство показало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России — они нанесли удары ракетами по украинским военным объектам.

Армия,Игорь Конашенков,
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