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22 минуты назад

Губернатор граничащего с Украиной региона сообщил о прибытии войск и артиллерии

Lenta.ru

Министерство обороны (МО) отправило в граничащую с Украиной Курскую область дополнительные силы. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт, его слова приводит агентство ТАСС.

В Курскую область направили дополнительные войска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Старовойта, в регион были отправлены войска и артиллерия, а также ракетные установки. Он отметил, что часть военного контингента уже прибыла в Курскую область.

«По поручению министра обороны приняты дополнительные меры, и в регион направлено большое количество личного состава министерства обороны. К нам уже прибыло и прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок», — рассказал губернатор и добавил, что власти делают все для обеспечения безопасности местных жителей.

В Курской области до 8 июня действует высокий уровень террористической опасности — власти российского региона продлили его в третий раз 24 мая. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что высокий уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

Регион неоднократно обстреливался ВСУ. В результате есть погибшие и раненые.

Армия,Роман Старовойт,НАК,
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