НАТО решило пересмотреть позицию по России и Китаю

Лидеры стран-участников НАТО на предстоящем саммите в Мадриде в конце июня решили пересмотреть позицию блока по России и Китаю. Об этом в интервью испанской газете ABC заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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«Нынешняя стратегическая концепция относится к России как к стратегическому партнеру и не упоминает Китай. Теперь, безусловно, мы обсудим агрессивные действия РФ, а также влияние подъема Китая на нашу безопасность. Мадридский саммит станет одним из наших самых важных саммитов», — отметил глава НАТО, подчеркнув, что концепция «будет отражать новую реальность безопасности».

Столтенберг также обратил внимание на то, что на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с «угрозами, исходящими с юга, такими как нестабильность и терроризм».

«Стабильность в Африке должна иметь значение для всего альянса. Мы будем принимать решения, чтобы сделать шаг вперед, в том числе с точки зрения сферы влияния на море», — рассказал он.

Генсек заявил, что нельзя точно узнать, как долго продлится конфликт на Украине. Столтенберг призвал «быть готовыми к долгой войне».

«Существует множество видов поддержки украинских сил. Мы должны быть очень осторожны, говоря о конкретных системах вооружения», — заключил он.

Ранее Столтенберг заявил, что ситуация на Украине превращается в «затяжную войну на истощение», и никто не может предсказать, когда она закончится.