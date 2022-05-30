В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
37 минут назад

Итальянский генерал призвал ЕС не провоцировать Россию

Елена Прошина

Итальянский генерал Леонардо Трикарико призвал Евросоюз отказаться от провокаций против России, в том числе в виде расширения НАТО. Как сообщает телеканал «360», он посоветовал ЕС отказаться от «безумной идеи выиграть на Украине», а виновными в продолжении боевых действий назвал именно власти Украины.

По мнению Трикарико, дальнейшие провокации приведут к дестабилизации в регионе.

«НАТО несет свою долю ответственности в конфликте между Россией и Украиной. Мы должны принудить Украину к капитуляции и не провоцировать Россию», — заявил генерал.

Трикарико подчеркнул, что в последние годы Североатлантический альянс обосновался в странах Восточной Европы, в которых начал «маркетинговую операцию» по набору новых членов.

В НАТО заявили о «праве» укрепить восточный фланг

Напомним, что ранее итальянский журналист Анджело Д’Орси заявил, что кризис на Украине оказался «войной, которую НАТО ведет против России». Кроме того, он выразил сожаление из-за санкций, заявив, что страны Европы сами станут их жертвами.

Армия,Видео,НАТО,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители