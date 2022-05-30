Итальянский генерал Леонардо Трикарико призвал Евросоюз отказаться от провокаций против России, в том числе в виде расширения НАТО. Как сообщает телеканал «360», он посоветовал ЕС отказаться от «безумной идеи выиграть на Украине», а виновными в продолжении боевых действий назвал именно власти Украины.
По мнению Трикарико, дальнейшие провокации приведут к дестабилизации в регионе.
«НАТО несет свою долю ответственности в конфликте между Россией и Украиной. Мы должны принудить Украину к капитуляции и не провоцировать Россию», — заявил генерал.
Трикарико подчеркнул, что в последние годы Североатлантический альянс обосновался в странах Восточной Европы, в которых начал «маркетинговую операцию» по набору новых членов.
Напомним, что ранее итальянский журналист Анджело Д’Орси заявил, что кризис на Украине оказался «войной, которую НАТО ведет против России». Кроме того, он выразил сожаление из-за санкций, заявив, что страны Европы сами станут их жертвами.