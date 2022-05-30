Итальянский генерал Леонардо Трикарико призвал Евросоюз отказаться от провокаций против России, в том числе в виде расширения НАТО. Как сообщает телеканал «360», он посоветовал ЕС отказаться от «безумной идеи выиграть на Украине», а виновными в продолжении боевых действий назвал именно власти Украины.

По мнению Трикарико, дальнейшие провокации приведут к дестабилизации в регионе.

«НАТО несет свою долю ответственности в конфликте между Россией и Украиной. Мы должны принудить Украину к капитуляции и не провоцировать Россию», — заявил генерал.

Трикарико подчеркнул, что в последние годы Североатлантический альянс обосновался в странах Восточной Европы, в которых начал «маркетинговую операцию» по набору новых членов.