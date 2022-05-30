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47 минут назад

Кадыров объяснил синяки на лице пленного украинца словами «наступил на грабли»

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале отреагировал на видео с рассказом своего помощника по силовому блоку Апты Алаудинова о взятых в плен солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Алаудинов показал самих пленных украинцев, у одного из которых на лице были следы травм, и Кадыров нашел объяснение травмам пленника.

Кадыров объяснил синяки на лице пленного украинца словами «наступил на грабли»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы Чечни, извиняться за травмы у пленных Алаудинову не стоит, так как все знают, что это якобы был несчастный случай.

«Что до фингалов, Апты, тут нечего извиняться. Мы все знаем, что оба синяка пленный сам заработал случайно, наступив на грабли, аккурат в тот момент, когда выходил из окруженного здания. Ну с кем не бывает. До свадьбы заживет», — написал Кадыров.

Он добавил, что главное, что пленный жив. Также Кадыров выразил уверенность в том, что все солдаты ВСУ предпочтут получить синяки, а не пули.

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Ранее президент России Владимир Путин гарантировал жизнь и достойное обращение в плену всем сдавшимся солдатам ВСУ.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). 20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что освобождение территории ЛНР близится к завершению.

Армия,Сергей Шойгу,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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