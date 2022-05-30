В НАТО заявили о праве на укрепление позиций на восточном фланге

В связи с проведением Россией спецоперации на Украине НАТО имеет право укрепить восточный фланг альянса. Об этом заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил в интервью агентству AFP, пишет РИА Новости.
По его словам, Москва больше не следует обозначенным в Основополагающем акте Россия-НАТО обязательствам не допускать нападения на соседей и участвовать в регулярных консультациях с альянсом.
«Основополагающий акт по сути не действует из-за России. Теперь у нас нет никаких ограничений, чтобы иметь прочную позицию на восточном фланге и гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен статьей 5 и нашими союзниками», - пояснил Мирча Джоанэ.
В конце прошлого года МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины. Помимо этого в документах было упомянуто требование не размещать дополнительные силы НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го.
В январе состоялось обсуждение документов. По результатам переговоров в российском дипломатическом ведомстве констатировали, что по основным вопросам США и их союзники фактически сказали России «нет».
24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».