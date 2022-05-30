В НАТО заявили о праве на укрепление позиций на восточном фланге

В связи с проведением Россией спецоперации на Украине НАТО имеет право укрепить восточный фланг альянса. Об этом заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил в интервью агентству AFP, пишет РИА Новости.

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По его словам, Москва больше не следует обозначенным в Основополагающем акте Россия-НАТО обязательствам не допускать нападения на соседей и участвовать в регулярных консультациях с альянсом.

«Основополагающий акт по сути не действует из-за России. Теперь у нас нет никаких ограничений, чтобы иметь прочную позицию на восточном фланге и гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен статьей 5 и нашими союзниками», - пояснил Мирча Джоанэ.

В конце прошлого года МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины. Помимо этого в документах было упомянуто требование не размещать дополнительные силы НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го.

В январе состоялось обсуждение документов. По результатам переговоров в российском дипломатическом ведомстве констатировали, что по основным вопросам США и их союзники фактически сказали России «нет».