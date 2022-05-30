Минобороны показало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые нанесли удары по украинским военным объектам ракетами. Соответствующими кадрами ведомство поделилось с журналистами, они есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как сообщили в министерстве, летчики штурмовой авиации работали на предельно малых высотах. Уточняется, что российские Су-25 ударили по замаскированным укрепленным позициям, технике и вооружению подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Для противодействия средствам ПВО противника летчики производили отстрел тепловых ловушек и выполняли противоракетное маневрирование», — доложили в Минобороны.

Накануне оборонное ведомство поделилось кадрами боевой работы ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ. Видеозапись была снята с экрана прицельно-навигационного комплекса вертолета.