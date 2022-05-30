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30 минут назад

Минобороны показало удары штурмовиков Су-25 по объектам ВСУ

Lenta.ruиещё 1

Минобороны показало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые нанесли удары по украинским военным объектам ракетами. Соответствующими кадрами ведомство поделилось с журналистами, они есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как сообщили в министерстве, летчики штурмовой авиации работали на предельно малых высотах. Уточняется, что российские Су-25 ударили по замаскированным укрепленным позициям, технике и вооружению подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Для противодействия средствам ПВО противника летчики производили отстрел тепловых ловушек и выполняли противоракетное маневрирование», — доложили в Минобороны.

Накануне оборонное ведомство поделилось кадрами боевой работы ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ. Видеозапись была снята с экрана прицельно-навигационного комплекса вертолета.

Когда у Украины закончится боевая авиация

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей республик Донбасса. 26 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Украины принятия ее требований и осознания реально сложившейся ситуации.

Армия,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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