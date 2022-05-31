Германию обвинили в провалах украинской армии

Германия ответственна в провалах украинской армии. Об этом в интервью Welt обвинил бригадный генерал бундесвера в отставке Клаус Виттман.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, Россия за последние семь дней значительно развила успех спецоперации. Киев же не может перехватить инициативу, в том числе и из-за срывающихся поставок вооружений.

Военный допустил, что Берлин уже не столь положительно относится к идее вооружать Украину, и ищет для этого отговорки, одной из которых является якобы необходимость починить технику перед отправкой. «Если бы соответствующие решения были приняты в марте, то танки Leopard, БМП Marder, зенитки Gepard и гаубицы PzH 2000 были бы отремонтированы, обеспечены боеприпасами и уже действовали бы на Украине с обученными экипажами. Если вы действительно чего-то хотите, вы можете это осуществить. А если чего-то не хочешь, всегда найдутся отговорки, оговорки, бюрократические препоны и тому подобное», — указал он.

28 мая стало известно, что правительство Германии снизило до минимума поставки вооружений на Украину за последние девять недель. По данным Welt, власти ФРГ с конца марта не поставляли значительных легких вооружений Киеву. Так, в период с 30 марта по 26 мая Украине от немецких властей было передано всего две партии небольшой техники.