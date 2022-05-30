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14 минут назад

В Британии признали беззащитность перед российскими «Кинжалами»

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Великобритания будет уязвимой в случае нанесения ударов российским гиперзвуковым комплексом «Кинжал». Об этом заявил профессор, эксперт по международным отношениям из Университета Лестер Эндрю Футтер.

В Британии испугались российских «Кинжалов»
Фото: официальный сайт Министерство обороны РФофициальный сайт Министерство обороны РФ

«У нас нет возможности перехватывать и уничтожать приближающиеся российские баллистические ракеты. С начала холодной войны Великобритания эффективно полагалась на сдерживание, потому что оборона (будь то активная противоракетная оборона или пассивная гражданская оборона) чрезвычайно дорога и в некоторых случаях неработоспособна», — заявил Футтер в интервью британскому изданию Daily Express.

По словам аналитика Алекса Форда, российское оружие находится в пределах досягаемости Британии. Форд отметил, что «Кинжалы» запускают с МиГ-31К, находящиеся на дежурстве в Калининградской области.

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«Кинжал» — гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, такие ракеты могут нанести удар по стационарным объектам или наводным кораблям. СМИ сообщали, что он является авиационным вариантом ракеты «Искандер». Президент США Джо Байден заявил, что этот ракетный комплекс почти невозможно уничтожить. Ранее китайские СМИ высоко оценили «Кинжал», сообщает Life.

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