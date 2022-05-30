В Британии испугались российских «Кинжалов»

«У нас нет возможности перехватывать и уничтожать приближающиеся российские баллистические ракеты. С начала холодной войны Великобритания эффективно полагалась на сдерживание, потому что оборона (будь то активная противоракетная оборона или пассивная гражданская оборона) чрезвычайно дорога и в некоторых случаях неработоспособна», — заявил Футтер в интервью британскому изданию Daily Express.