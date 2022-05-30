В ФРГ обосновали выделение €100 млрд на бундесвер

Правящая коалиция Германии , состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90/зеленые" и либеральной Свободной демократической партии (СвДП), и оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), согласовали правовые основы для расширения финансирования германской армии - бундесвера - до €100 млрд, сообщает агентство dpa.

Тем не менее, пока что конкретные формулировки этих поправок не уточняются. Поправки в основной закон Германии потребуют согласия двух третей бундестага и бундесрата (палата представителей федеральных земель Германии).