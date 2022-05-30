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1 час назад

В ФРГ обосновали выделение €100 млрд на бундесвер

Газета.Ru

Правящая коалиция Германии, состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90/зеленые" и либеральной Свободной демократической партии (СвДП), и оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), согласовали правовые основы для расширения финансирования германской армии - бундесвера - до €100 млрд, сообщает агентство dpa.

В ФРГ обосновали выделение €100 млрд на бундесвер
Фото: ReutersReuters

После трех часов переговоров, стороны утвердили детали создания специального фонда - в частности, предполагается изменить германскую конституцию.

Тем не менее, пока что конкретные формулировки этих поправок не уточняются. Поправки в основной закон Германии потребуют согласия двух третей бундестага и бундесрата (палата представителей федеральных земель Германии).

"Вместе мы обеспечим усиление бундесвера в ближайшие годы дополнительными инвестициями в размере 100 млрд евро", - заявили в министерстве финансов.

Ранее украинский посол обвинил Германию в задержке с поставками оружия.

Армия,Бундестаг,
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