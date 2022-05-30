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32 минуты назад

Стало известно об огромных потерях Украины в Херсонской области

Елена Прошина

Вооруженные силы Украины не смогли прорвать линию обороны в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

Стало известно об огромных потерях Украины в Херсонской области
Фото: ТАССТАСС

«Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, но потерпели поражение и понесли очень большие потери. Они пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области», — заявил он.

В результате армия Украины оставила как минимум 70 своих солдат убитыми на поле. Предположительно, в результате только первой попытки она потеряла около 200 человек и 20 единиц техники.

«Около 70 человек убитыми находятся на месте поля боя. Все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой. Это все бесполезные попытки каким-то образом прорвать линию обороны между Николаевской и Херсонской областями», — отметил Стремоусова.

Ранее первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине российскими военными выполнен.

«Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — отметил Рудской.

Армия,Кирилл Стремоусов,Сергей Рудской,Генштаб,
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