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15 минут назад

В Великобритании оценили «супероружие» России

Lenta.ru

Великобритания беззащитна перед ядерным ударом со стороны России, заявили эксперты издания Daily Express.

В Великобритании признали уязвимость перед «супероружием» России
Фото: Минобороны РФ/ТАССМинобороны РФ/ТАСС

Аналитик из исследовательской фирмы Sibylline Алекс Лорд (Alex Lord) считает, что «супероружие» России — гиперзвуковая ракета «Кинжал», которая может быть запущена с самолетов МиГ-31К, базирующихся в Калининграде. В этом случае Великобритания попадает в пределы возможного удара, оценил он.

Эксперт напомнил, что ракеты могут развивать скорость до 10 махов и поражать цели на расстоянии в две тысячи километров. Ракету применяли во время специальной операции на Украине. По мнению Лорда, «Кинжал» также может нести и ядерный заряд.

Другим «супероружием» России издание назвало межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Эксперт по международным отношениям из Университета Лестера Эндрю Футтер (Andrew Futter) считает, что у Великобритании «нет возможности перехватывать и уничтожать приближающиеся российские баллистические ракеты», поэтому в случае потенциального удара она будет беззащитна.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отказался верить в возможность начала ядерной войны.

Армия,Сергей Лавров,МИД России,
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