В Великобритании признали уязвимость перед «супероружием» России

Великобритания беззащитна перед ядерным ударом со стороны России, заявили эксперты издания Daily Express.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Минобороны РФ/ТАСС

Аналитик из исследовательской фирмы Sibylline Алекс Лорд (Alex Lord) считает, что «супероружие» России — гиперзвуковая ракета «Кинжал», которая может быть запущена с самолетов МиГ-31К, базирующихся в Калининграде. В этом случае Великобритания попадает в пределы возможного удара, оценил он.

Эксперт напомнил, что ракеты могут развивать скорость до 10 махов и поражать цели на расстоянии в две тысячи километров. Ракету применяли во время специальной операции на Украине. По мнению Лорда, «Кинжал» также может нести и ядерный заряд.

Другим «супероружием» России издание назвало межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Эксперт по международным отношениям из Университета Лестера Эндрю Футтер (Andrew Futter) считает, что у Великобритании «нет возможности перехватывать и уничтожать приближающиеся российские баллистические ракеты», поэтому в случае потенциального удара она будет беззащитна.