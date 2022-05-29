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1 час назад

Украинская армия подорвала дамбу на водохранилище в районе Горловки

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали дамбу на водохранилище в районе Горловки в Донецкой народной республике (ДНР), уровень воды падает, заявил глава администрации города Иван Приходько, пишет «Интерфакс».

ВСУ подорвали дамбу на водохранилище в районе Горловки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнил руководитель, из-за этого изменился уровень воды в водохранилище.

«На плотине в Райгородке начал падать уровень водохранилища», — уточнил мэр.

По словам Приходько, был подорван один из щитов дамбы.

Россия объяснила необходимость спецоперации на Украине

27 мая сводные отряды сил ДНР и армии России отбили у украинской армии поселок Новоселовка, расположенный неподалеку от Горловки. Отступая из населенного пункта, украинские военные обстреляли его из артиллерии и реактивных систем.

Кроме того, Минобороны сообщило о поражении 32 районов сосредоточения ВСУ около Краснопавловки Харьковской области.

Армия,Иван Приходько,
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