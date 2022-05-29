Россия объяснила необходимость спецоперации на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 объяснил необходимость спецоперации на Украине. Текст интервью имеется в распоряжении «Ленты.ру».

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По словам российского министра, Москва не раз заявляла об угрозе своей безопасности, а долгие годы призывала Запад не делать из Украины «антиРоссию», не создавать военной угрозы российскому государству с территории Украины, не препятствовать русскому языку, образованию и культуре. Запад наплевательски к этому относился.

«Угроза непосредственно на наших границах, о которой мы долгие годы предупреждали, полностью игнорировалась», — сказал глава ведомства.

По его словам, в отношении русского языка всей Европе было «наплевать», поэтому российская спецоперация была неизбежна.

Лавров напомнил, что Россия долго паталась достучаться до Запада. Так, в декабре прошлого года РФ в очередной раз предложила и США, и Североатлантическому альянсу Договор о европейской безопасности, однако предложения Москвы не были услышаны.

По словам Лаврова, «свирепость, с которой Запад стал защищать свое "детище"» в виде властей Кива, показала, что этот режим специально пестовался долгие годы, чтобы создавать угрозу для России. Глава МИД отметил, что все многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы.

«В этом смысле ситуация поменялась по сравнению с окончанием "холодной войны". Что касается самой операции, то она идет по плану», — заключил Лавров.