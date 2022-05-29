Турция уничтожила 15 курдских боевиков на севере Сирии

По меньшей мере 15 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) ликвидированы турецкой армией на севере Сирии . Об этом сообщило в воскресенье Министерство обороны Турции .

"В районах проведения операций "Источник мира" и "Оливковая ветвь" ликвидированы 15 террористов, готовивших нападения", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.

Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности. Турция провела с 2017 года три военные операции на севере Сирии, по итогам которых была создана зона безопасности к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.