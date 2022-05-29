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16 минут назад

МО Турции сообщило об уничтожении турецкой армией 15 курдских боевиков на севере Сирии

ТАСС

По меньшей мере 15 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) ликвидированы турецкой армией на севере Сирии. Об этом сообщило в воскресенье Министерство обороны Турции.

Турция уничтожила 15 курдских боевиков на севере Сирии
Фото: ReutersReuters

"В районах проведения операций "Источник мира" и "Оливковая ветвь" ликвидированы 15 террористов, готовивших нападения", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.

Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности. Турция провела с 2017 года три военные операции на севере Сирии, по итогам которых была создана зона безопасности к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

Армия,Рабочая партия Курдистана,
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