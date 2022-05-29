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10 минут назад

В ЛНР рассказали о ситуации в Северодонецке

Lenta.ru

Военнослужащие Луганской народной республики (ЛНР) вклинились в линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северодонецке. О ситуации в городе рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в Telegram-канале ведомства.

В ЛНР рассказали о ситуации в Северодонецке
Фото: ТАССТАСС

По его словам, подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России отбили украинские силы перед Северодонецком и заняли плацдарм на территории самого города.

«Несмотря на то что противник ушел в жилую застройку, определяются и поражаются огневые точки», — добавил Филипоненко.

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Он заявил, что украинские военные используют весь имеющийся у них спектр вооружений и наносят удары даже по кварталам, где, как они наверняка знают, находятся мирные жители. По словам Филипоненко, практически вся городская застройка Северодонецка уничтожена.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль Северодонецка российскими войсками и войсками ЛНР. Он отметил, что изначально планировалось взять Северодонецк за неделю, но он «внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня». В результате, по словам Кадырова, «бойцы справились еще быстрее — за три часа».

Армия,Иван Филипоненко,Рамзан Кадыров,
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