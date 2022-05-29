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1 час назад

Посол Италии сообщил, что в новой стратегии НАТО будет фигурировать Китай

ТАССиещё 5

Новая стратегическая концепция НАТО, которую планируется принять на саммите альянса в Мадриде в июне, будет включать Китай, а также изменение "отношения к России". Об этом рассказал в воскресенье в интервью агентству ANSA итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало.

Анонсированы связанные с РФ и Китаем изменения в концепции НАТО
Фото: EPAEPA

"В Мадриде будет принята стратегическая концепция, которая введет НАТО в XXI век с учетом всех актуальных вызовов, таких как киберугрозы, гибридные угрозы, новые технологии и последствия климатических изменений. Мы поменяем отношение к России, которая в последнем документе считалась партнером, а также внесем Китай, который до сих пор не фигурировал в стратегии", - приводит агентство слова дипломата.

В повестке дня саммита также тема вступления в альянс Финляндии и Швеции. Он добавил, что Италии будет принадлежать важная роль на юго-восточных границах альянса.

НАТО грозит конфликт из-за трех решений Эрдогана

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг уже сообщал, что РФ больше не будет рассматриваться как стратегический партнер. Последняя стратегическая концепция была согласована в 2010 году.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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