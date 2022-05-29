Украинский морпех признался в убийстве пленного в Мариуполе

«Привели пленного, посадили в комнату в бункере. Товарищ Леха говорит мне: „Надо идти пленного порешать“. Я не смог. Он нанес ему ножевые ранения и отдал мне нож. Его потом вынесли через два дня», — рассказал военнослужащий ВСУ.