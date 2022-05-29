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1 час назад

Финляндия разместит истребители F-35 рядом с российской границей

Илья Родин

Истребители пятого поколения F-35A Lightning II американской корпорации Lockheed Martin будут размещены на финской авиабазе в районе города Рованиеми в 150 км от границы с Россией. Об этом пишет «Интерфакс».

Финляндия разместит истребители F-35 рядом с российской границей
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что первые самолеты поступят на вооружение ВВС Финляндии в 2025 году. Постепенно они заменят старые истребители Hornet.

Финская авиабаза, на которой планируется разместить истребители, находится на линии Северного полярного круга, в 7 км от города Рованиеми. В этом населенном пункте располагается так называемая «деревня Санта-Клауса», уточняет 360tv.ru.

Стала известна реакция Путина на вступление Финляндии в НАТО

Издание напомнило, что 18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против вступления скандинавских стран в организацию выступают власти Турции.

Армия,Владимир Путин,НАТО,Телеканал "360° Подмосковье",
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