Reuters: Украина получит противокорабельные ракеты и гаубицы

Украина начала получать противокорабельные ракеты «Гарпун» из Дании и самоходные гаубицы из США. Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников, передает Reuters.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, это оружие поможет украинским войскам сопротивляться ВС РФ.

Ранее сообщалось, что США готовятся отправить на Украину передовые ракетные системы большой дальности.

В частности, Киеву передадут реактивную систему залпового огня. Именно предоставление ракетных систем было главной просьбой украинских властей — они помогут сдерживать наступление российских войск на востоке Украины, отмечает издание.

В целом США доставили на Украину более 23,5 тыс. тонн вооружений и снаряжения.