Reuters: Украина получит противокорабельные ракеты и гаубицы

Украина начала получать противокорабельные ракеты «Гарпун» из Дании и самоходные гаубицы из США. Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников, передает Reuters.
По его словам, это оружие поможет украинским войскам сопротивляться ВС РФ.
Ранее сообщалось, что США готовятся отправить на Украину передовые ракетные системы большой дальности.
В частности, Киеву передадут реактивную систему залпового огня. Именно предоставление ракетных систем было главной просьбой украинских властей — они помогут сдерживать наступление российских войск на востоке Украины, отмечает издание.
В целом США доставили на Украину более 23,5 тыс. тонн вооружений и снаряжения.
Украине отправлены 24 тыс. противотанковых систем, 1033 систем ПВО, 1468 ракет, 90 артиллерийских систем, девять вертолетов, 33 радара, 7888 единиц стрелкового оружия, более 68 тыс. бронежилетов и около 49 тыс. касок. Также из США в Европу были переброшены более 16 тыс. американских военных.