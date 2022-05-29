Названо принципиальное отличие «Сармата» от «Воеводы»

Начальник четвертого Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ Дмитрий Князев заявил в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» будет способна нести гиперзвуковые и крылатые боевые блоки большого класса мощности. Об этом пишет ТАСС.

«Полезная нагрузка на ракетном комплексе «Сармат» представляет собой большой спектр боевого оснащения. Много абсолютно разных вариантов, в том числе, в отличие от ракетного комплекса «Воевода», в составе «Сармата» будут боевые блоки большого класса мощности и гиперзвуковые планирующие крылатые блоки», - уточнил Дмитрий Князев.

Командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил ранее, что «для ракетного комплекса «Сармат» противоракетная оборона не существует. Ее, наверное, не будет еще существовать в ближайшие десятилетия».

Он отметил, что одной из причин неуязвимости МБР «является сокращение активного участка траектории». Кроме того, Каракаев рассказал, что энерговооруженность дает «Сармату» значительные возможности по преодолению противоракетной обороны противника, в частности, он может лететь не только через Северный полюс, но и «через Южный».