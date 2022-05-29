Британские наемники едва унесли ноги после удара ВС РФ на Украине

Российские войска на Украине нанесли удар по группе иностранных наемников, которые в ужасе бросились бежать. Об этом фронтовом эпизоде газете «Дейли телеграф» рассказал английский наемник Бен Грант, сын члена парламента Великобритании. На кадрах, снятых Грантом на нашлемную камеру, показана ожесточенная перестрелка в лесах возле Харькова.

Фото: ТАСС ТАСС

Команда из 15 британских и американских наемников с двумя переводчиками испытала настоящий шок, когда их внезапно накрыла огнем русская артиллерия. Подразделение «диких гусей» попало в засаду, устроенную российскими военными. Один из солдат подорвался на мине и упал. Грант кричит ему:

«Мы должны двигаться сейчас, иначе мы умрем!».

Но раненый не может передвигаться самостоятельно, поскольку ему оторвало ногу. Под плотным огнем к нему подползают другие боевики, которые вытаскивают раненого из-под обстрела. На кадрах слышна стрельба, свист пуль, крики обезумевших наемников, которые в панике пытаются покинуть поле боя.

Как уточняет «Дейли телеграф», 30-летний Грант — сын Хелен Грант, члена парламента Великобритании от консервативной партии. В марте он приехал на Украину «воевать с русскими», не сказав об этом матери. Говоря о том бое под Харьковом, Грант признался:

«Я был напуган и стрелял не переставая. По нам били минометы и артиллерия. Но мы все же сумели выбраться». Грант раньше служил в английской морской пехоте, воевал в Афганистане. Но «еще нигде я не видел таких упорных боев», - сказал британский вояка.