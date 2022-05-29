В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Российские военные уничтожили крупный арсенал ВСУ

Lenta.ru

Российские военные уничтожили крупный арсенал Вооруженных сил Украины (ВСУ) на складской территории одного из предприятий в Днепропетровской области. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские военные уничтожили крупный арсенал ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняет Конашенков, предприятие находились в Кривом Роге. Для уничтожения цели были использованы высокоточные ракеты большой дальности воздушно-космических сил (ВКС) России.

Авиация России сбила два украинских самолета Су-25

Днем ранее, 28 мая, ВКС России поразили две батареи РСЗО «Град» на Украине. По словам Конашенкова, российская авиация ликвидировала четыре склада боеприпасов и две батареи РСЗО «Град», также уничтожены шесть точек управления ВСУ. Помимо этого, разбиты 50 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
48
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители