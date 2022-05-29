Российские военные уничтожили крупный арсенал ВСУ

Российские военные уничтожили крупный арсенал Вооруженных сил Украины (ВСУ) на складской территории одного из предприятий в Днепропетровской области. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Как уточняет Конашенков, предприятие находились в Кривом Роге. Для уничтожения цели были использованы высокоточные ракеты большой дальности воздушно-космических сил (ВКС) России.