НАТО попало в неловкую ситуацию из-за будущих учений в Швеции

Ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для портала 19Fortyfive рассказал, что Североатлантический альянс попал в неприятную ситуацию. Она возникла из-за приглашения на крупные военные учения в Швеции турецких военнослужащих. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: NATO Photo / WO2 Dan Harmer GBR Army NATO Photo / WO2 Dan Harmer GBR Army

«Участие турецких сил неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах», - отметил Ставрос Атламазоглу.

Он полагает, что Швецию целенаправленно выбрали местом для проведения учений, так как страна вместе с Финляндией собирается вступить в организацию. Расширение блока одобрили все страны НАТО, кроме Турции.

Агентство напомнило, что с 5 по 17 июня на шведской территории пройдут учения альянса под названием Baltic Operations 22. В них примут участие военные 14 стран НАТО, а также представители Швеции и Финляндии.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган порекомендовал Швеции и Финляндии «не утруждать себя» попытками убедить Анкару одобрить их заявки.