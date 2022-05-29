НАТО попало в неловкую ситуацию из-за будущих учений в Швеции

Ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для портала 19Fortyfive рассказал, что Североатлантический альянс попал в неприятную ситуацию. Она возникла из-за приглашения на крупные военные учения в Швеции турецких военнослужащих. Об этом пишет РИА «Новости».
«Участие турецких сил неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах», - отметил Ставрос Атламазоглу.
Он полагает, что Швецию целенаправленно выбрали местом для проведения учений, так как страна вместе с Финляндией собирается вступить в организацию. Расширение блока одобрили все страны НАТО, кроме Турции.
Агентство напомнило, что с 5 по 17 июня на шведской территории пройдут учения альянса под названием Baltic Operations 22. В них примут участие военные 14 стран НАТО, а также представители Швеции и Финляндии.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган порекомендовал Швеции и Финляндии «не утруждать себя» попытками убедить Анкару одобрить их заявки.
Он подчеркнул, что власти этих государств «вводили против его страны санкции», кроме того, они не имеют «четкой позиции по отношению к терроризму», «террористы есть в шведском парламенте».