На Украине решили построить новую систему бомбоубежищ

Правительство Украины ведет работу по созданию современной системы бомбоубежищ на всей территории государства, заявил украинский министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, передает УНИАН. По его словам, речь идет как об укрытиях подземного, так и наземного типа.
"Мы сейчас работаем над современными инженерными решениями для того, что построить систему бомбоубежищ по всей стране. Речь идет также о разработке государственных строительных норм. Новые укрытия будут предусматривать уровень безопасности, а также их доступность для всех категорий населения. Главное, чтобы мы учитывали уже построенную инфраструктуру и интегрировали эти укрытия в жизнь городов и других локаций, где это будет происходить. Там, где речь идет о новом строительстве, будет проще, потому что проектами будут предусмотрены новые объекты укрытий", - указал Чернышов.
При этом по мнению украинского министра, новые подземные укрытия власти рассчитывают сделать объектами двойного назначения. Как пояснил Чернышев, предлагается сделать возможным использование бомбоубежищ в качестве подземных паркингов. Он также подчеркнул, что реализовать программу планируется в течение 1,5 года. Ранее сообщалось, что в центре Киева вместо бомбоубежища заработал стрип-клуб.