Германия почти прекратила поставки вооружений Украине

Власти ФРГ за последние два месяца сократили поставки вооружений на Украину «до минимума», сообщают немецкие СМИ. С конца марта по конец мая Киев получил от Берлина лишь пару партий мин. При этом в минобороны ФРГ заявили, что Германия и другие страны Европы не хотят поставлять украинской армии бронетехнику западных моделей.

За последние девять недель германское правительство сократило поставки вооружений Украине до минимального уровня. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на официальные документы.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц принципиально не соглашается отправлять Киеву тяжелые вооружения, указывая на договоренности с союзниками Германии по НАТО. По данным Welt, с конца марта ФРГ почти не поставляла Украине «каких-либо заслуживающих упоминания легких вооружений».

«В период с 30 марта по 26 мая на Украину поступило всего две партии оружия от федерального правительства», — говорится в материале. В середине мая Киев получил от Германии 3 тыс. противотанковых мин и 1,6 тыс. специальных мин направленного действия. О других поставках неизвестно.

Статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер в свою очередь заявила, что Берлин не затягивает поставки. По ее словам, Германия едина с остальными западными странами в позиции — не поставлять на Украину бронемашины пехоты (БМП) и танки, которые стоят на вооружении европейских и американских армий.

Ранее немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений.

«Как было подтверждено в среду в Брюсселе в кругах альянса, риск прямой военной конфронтации между странами НАТО и Россией должен быть сведен к минимуму. Есть опасения, например, что Россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры», — заявили источники агентства.

Отмечается, что такое оружие пока договорились не поставлять Киеву, однако нельзя исключать, что в какой-то момент могут будут переданы и танки, и истребители.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник критикует власти ФРГ за медлительность в вопросе поставок оружия. В интервью медиагруппе Funke украинский дипломат выразил разочарование тем, что «обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены самое раннее в конце июля, а еще 15 — только в конце августа». По его словам, ФРГ в состоянии поставить Украине не менее 130 бронемашин Marder и 88 танков Leopard 1.

При этом какое-никакое оружие Украина от западных стран в последнее время получает. 27 мая, к примеру, Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что украинские артиллеристы получили от Италии гаубицы FH70 калибра 155 мм.

Гаубица FH70 создана в 1969 году специалистами из Великобритании, Германии и Италии. Орудие оснащено вспомогательной силовой установкой Volkswagen, которая позволяет ему самостоятельно передвигаться со скоростью до 16 км/ час.