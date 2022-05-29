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10 минут назад

США дали указание Польше по Украине

Елена Прошина

Соединенные Штаты запретили Польше отправлять своих военных для помощи Украине. Вашингтон опасается, что подобное решение может привести к прямой конфронтации НАТО с Россией. Об этом заявил экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак в беседе с RT, сообщает РИА Новости.

США дали указание Польше по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поляки под национальным флагом не пойдут на Украину», — сказал он.

Бывший военачальник считает, что на территорию Украины могут войти наемники или добровольцы из восточноевропейской страны, но появление кадровых военнослужащих польской армии — совершенно исключено.

«Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны НАТО в сторону России — это начало Третьей мировой войны. Это понимают все», — подчеркнул Шпак и пояснил, что именно поэтому Вашингтон дал Варшаве четкие указания: не проявлять никаких инициатив.

По его словам, США не хочет «погибнуть» из-за Украины и Польши.

Шпак подчеркнул, что к данному вопросу Вашингтон постарается подойти с максимальной осторожностью, чтобы не спровоцировать Россию на еще один военный конфликт.

Бывший военачальник также считает, что ни одна сторона не заинтересована в развязывании Третьей мировой войны, так как «победителей в ней не будет».

Армия,Георгий Шпак,НАТО,
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