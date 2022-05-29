Названа причина бегства с Украины иностранных наемников

Американцы и другие иностранные боевики, присоединившиеся к украинской армии в противостоянии с Россией, разочарованы несоответствием между тем, что они ожидали на Украине, и тем, что получили, пишет The Washington Post. По информации издания, некоторые наемники пожаловались на нехватку оружия и информации из-за чего они в итоге решили покинуть поле боя и вернуться в свои родные страны.

Фото: Serhii Nuzhnenko/Reuters Serhii Nuzhnenko/Reuters

Так, ветеран морской пехоты США с позывным Дакота рассказал WP, что отправился на Украину из-за «праведного негодования». По его словам, он помогал украинским военным научиться пользоваться противотанковыми комплексами Javelin, однако вначале соответствующие вооружения его отряду выдали без батарей, необходимых для работы установки.

«8 из 20 добровольцев в отряде Дакоты покинули свои посты, в том числе ветеран морской пехоты, который, похоже, сломал свой пулемет камнем в надежде выдать это за боевые повреждения. Еще один боец симулировал травму», — отмечает издание.

При этом немецкий наемник с позывным Паскаль пожаловался на то, что проблемы у иностранных добровольцев возникли с первой миссии. Как отметил военный, их рации прослушивались российскими войсками и не имели дополнительных зарядных батарей.

«Это вынудило военных полагаться на незащищенные мобильные телефоны и WhatsApp для связи <…> вскоре после того, как они обменялись планами, их позицию накрыла российская артиллерия. Как заметил Паскаль, добровольцы чувствовали себя недостаточно информированными во время многих своих миссий, не зная, где они находятся — и, что очень важно, где были русские», — подчеркивает WP.