Россия опровергла возможность использования ядерного оружия в спецоперации

«Тактическое ядерное оружие в соответствии с российской военной доктриной не используется в таких конфликтах совсем. У нас есть строгий перечень условий применения тактического ядерного оружия. В основном речь идет [о ситуациях], когда под угрозой существование государства. С текущей операцией это не имеет ничего общего», — сказал Келин.