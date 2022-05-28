Кадыров объявил о переходе Северодонецка под контроль российских сил

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, о полном уничтожении позиций ВСУ в Северодонецке.
«Все! Северодонецк находится под нашим полным контролем», — написал чиновник.
По словам Кадырова, результат был достигнут силами под руководством главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинова при взаимодействии с силами Минобороны и народной милиции ЛНР.
Он добавил, что бойцы из Чеченской Республики осуществили зачистку города.
Накануне Кадыров сообщал, что группа российских добровольцев из Чечни взяла под контроль всю линию соприкосновения в Северодонецке.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.