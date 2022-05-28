Кадыров объявил о переходе Северодонецка под контроль российских сил

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, о полном уничтожении позиций ВСУ в Северодонецке.

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«Все! Северодонецк находится под нашим полным контролем», — написал чиновник.

По словам Кадырова, результат был достигнут силами под руководством главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинова при взаимодействии с силами Минобороны и народной милиции ЛНР.

Он добавил, что бойцы из Чеченской Республики осуществили зачистку города.

Накануне Кадыров сообщал, что группа российских добровольцев из Чечни взяла под контроль всю линию соприкосновения в Северодонецке.