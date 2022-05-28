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8 минут назад

Кадыров объявил о переходе Северодонецка под полный контроль российских сил

Газета.Ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, о полном уничтожении позиций ВСУ в Северодонецке.

Кадыров объявил о переходе Северодонецка под контроль российских сил
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все! Северодонецк находится под нашим полным контролем», — написал чиновник.

По словам Кадырова, результат был достигнут силами под руководством главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинова при взаимодействии с силами Минобороны и народной милиции ЛНР.

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Он добавил, что бойцы из Чеченской Республики осуществили зачистку города.

Накануне Кадыров сообщал, что группа российских добровольцев из Чечни взяла под контроль всю линию соприкосновения в Северодонецке.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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