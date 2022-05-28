В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
17 минут назад

В России могут легализовать наемников

Елена Прошина

Вопрос о легализации статуса частных военных компаний (ЧВК) и разработке новой редакции статьи «Наемничество» могут рассмотреть в Госдуме и Совете Федерации. Об этом сообщает портал «Ярновости» со ссылкой на источники в российском парламенте.

В России могут легализовать наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Председатель комитета СовФеда по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что оба вопроса находятся в «серой зоне» и требуют придания правового статуса.

«Но на данный момент таких законопроектов в нашем комитете нет, - сказал сенатор.

При этом первый зампред комитета по законодательству Юрий Синельщиков считает, что вначале надо политически определиться, насколько России необходимы поездки добровольцев не только в Донбасс, но и в другие страны, в случае, если это отвечает национальным интересам.

«Вопрос, безусловно, назрел. Его не обсуждают публично, потому что эту ситуацию привыкли решать «по понятиям», - сказал Синельщиков.

По его словам, обсуждение надо было провести еще несколько лет назад. Проблема актуальна не только внутри страны. Иногда наши граждане попадают в беду за рубежом. Их правовой статус в России, также будет иметь значение для ее решения.

В последние годы в Госдуму несколько раз вносились законопроекты о правовом статусе российских ЧВК, но приняты они не были.

Ранее данные опроса показали мнение граждан РФ относительно участия в СВО профессионалов или контрактников, в частности, ЧВК «Вагнер».

Армия,Юрий Синельщиков,Андрей Клишас,Совет Федерации,Госдума,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители