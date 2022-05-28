В России могут легализовать наемников

Вопрос о легализации статуса частных военных компаний (ЧВК) и разработке новой редакции статьи «Наемничество» могут рассмотреть в Госдуме и Совете Федерации. Об этом сообщает портал «Ярновости» со ссылкой на источники в российском парламенте.

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Председатель комитета СовФеда по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что оба вопроса находятся в «серой зоне» и требуют придания правового статуса.

«Но на данный момент таких законопроектов в нашем комитете нет, - сказал сенатор.

При этом первый зампред комитета по законодательству Юрий Синельщиков считает, что вначале надо политически определиться, насколько России необходимы поездки добровольцев не только в Донбасс, но и в другие страны, в случае, если это отвечает национальным интересам.

«Вопрос, безусловно, назрел. Его не обсуждают публично, потому что эту ситуацию привыкли решать «по понятиям», - сказал Синельщиков.

По его словам, обсуждение надо было провести еще несколько лет назад. Проблема актуальна не только внутри страны. Иногда наши граждане попадают в беду за рубежом. Их правовой статус в России, также будет иметь значение для ее решения.

В последние годы в Госдуму несколько раз вносились законопроекты о правовом статусе российских ЧВК, но приняты они не были.