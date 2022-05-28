В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

В Госдуме предложили Египту обменять вертолетоносцы на зерно

Елена Прошина

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что Россия может арендовать египетские вертолетоносцы в обмен на зерно. По его мнению, эти корабли можно использовать на Черноморском побережье Украины, передает радиостанция «Говорит Москва».

В Госдуме предложили Египту обменять вертолетоносцы на зерно
Фото: ReutersReuters

«Как минимум, египетские вертолётоносцы могут поработать у берегов Украины, мы вполне можем их арендовать по крайней низкой цене за будущие не очень большие поставки зерна», - сказал Делягин.

По его словам, российские зерновые культуры могут стать стратегическим ресурсом. Их можно поставлять и в другие страны Ближнего и Среднего Востока, но «в обмен на конкретные выгоды».

«Нам нужно понять, чего мы хотим от Египта; Ливана; Палестины; Сирии, а то там иранский бизнес, например, есть, а российского почти нет; чего мы хотим от Турции, которая является крупнейшим в мире экспортёром муки, которая производится из нашего зерна», - сказал экономист.

Он отметил, что Ближний и Средний Восток скоро ждут серьезные проблемы из-за нехватки продовольствия, и они «будут умирать». В частности, голод и волнения грозят Египту, в котором 70 млн людей «живут на ротируемом хлебе». Если цена вырастет условно на 10%, «страна перестанет быть стабильной».

По прогнозам Минсельхоза, Россия ожидает рекордного урожая зерновых в этом году. Экспорт в сезоне 2022-2023 может составить 50 млн тонн.

Ранее в МИД РФ сообщили, что возобновление экспорта зерна из портов Украины произойдет в ближайшее время, если «внешние кукловоды» убедят Киев убрать минные заграждения.

Армия,Михаил Делягин,МИД России,Госдума,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители