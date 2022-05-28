В Госдуме предложили Египту обменять вертолетоносцы на зерно

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что Россия может арендовать египетские вертолетоносцы в обмен на зерно. По его мнению, эти корабли можно использовать на Черноморском побережье Украины, передает радиостанция «Говорит Москва».

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«Как минимум, египетские вертолётоносцы могут поработать у берегов Украины, мы вполне можем их арендовать по крайней низкой цене за будущие не очень большие поставки зерна», - сказал Делягин.

По его словам, российские зерновые культуры могут стать стратегическим ресурсом. Их можно поставлять и в другие страны Ближнего и Среднего Востока, но «в обмен на конкретные выгоды».

«Нам нужно понять, чего мы хотим от Египта; Ливана; Палестины; Сирии, а то там иранский бизнес, например, есть, а российского почти нет; чего мы хотим от Турции, которая является крупнейшим в мире экспортёром муки, которая производится из нашего зерна», - сказал экономист.

Он отметил, что Ближний и Средний Восток скоро ждут серьезные проблемы из-за нехватки продовольствия, и они «будут умирать». В частности, голод и волнения грозят Египту, в котором 70 млн людей «живут на ротируемом хлебе». Если цена вырастет условно на 10%, «страна перестанет быть стабильной».

По прогнозам Минсельхоза, Россия ожидает рекордного урожая зерновых в этом году. Экспорт в сезоне 2022-2023 может составить 50 млн тонн.