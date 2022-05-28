Шойгу поздравил Юнармию с шестилетием со дня образования

Статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ Николай Панков на открытии фестиваля "Патриотизм будущего" в рамках Всероссийского юнармейского форума "Юнармия ZA" от имени Министра обороны РФ поздравил "Юнармию" с шестилетием со дня образования.

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"Дорогие юнармейцы, ребята! Позвольте передать вам самые теплые, самые искренние слова приветствия и добрых пожеланий от имени Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Именно он, 6 лет назад выступил с предложением создать в нашей стране движение "Юнармия". Это предложение получило и получает поддержку Президента Российской Федерации", - сказал замглавы военного ведомства.

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В своем поздравлении он отметил массовость юнармейского движения, которое объединяет в своих рядах более миллиона юношей и девушек по всей стране.

"Шесть лет назад, давая старт военно-патриотическому движению "Юнармия", мы были уверены, что этот проект прозвучит актуально и будет востребован среди молодежи. Сегодня он объединяет более миллиона юношей и девушек по всей стране", - обратился к участникам движения Николай Панков.

Он подчеркнул, что участники движения "Юнармия" активно поддерживают наших военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

"Отрадно видеть, как юнармейцы активно поддерживают наших военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, оказывают посильную помощь мирным гражданам Донбасса. Юнармейцы направили на передовую и в военные госпитали более 170-ти тысяч детских писем и три с половиной тысячи посылок с поделками", - сказал замглавы военного ведомства.

Николай Панков добавил, в канун 9 мая юнармейцы передали в районы действия российских Вооруженных сил 85 копий Знамени Победы от всех региональных отделений. Кроме того, участники движения организовали акции "Марафон добра" и "Своих не бросаем" для детей из районов Донецкой и Луганской народных республик.

В честь 6-летия юнармейского движения на базе учебно-методического центра "Авангард" проходит Всероссийский тематический форум "Юнармия ZA". Его посетили более 1000 участников из всех регионов России. Форум продлится три дня.

"Мы рады, что "Юнармия" отмечает свое шестилетие на базе учебно-методического центра "Авангард", команда которого постаралась создать все необходимые условия для масштабного праздника", - подчеркнула директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова.