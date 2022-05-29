В Литве собрали три миллиона евро на покупку беспилотника для Украины

По инициативе общественного деятеля и журналиста Андрюша Тапинаса литовцы собрали три миллиона евро из пяти на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание Delfi.

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Речь идет о распространенной модели турецкого ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, которую широко применяют украинские войска. Точное число беспилотников, которые есть в распоряжении ВСУ, неизвестно.

По данным издания, всего на покупку беспилотника нужно собрать пять миллионов евро, за три неполных дня открытых сборов удалось собрать три из них. Эти данные подтвердил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Сумма набралась, в основном, из небольших пожертвований.