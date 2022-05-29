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26 минут назад

В Литве собрали три миллиона евро на покупку беспилотника для Украины

Lenta.ruиещё 1

По инициативе общественного деятеля и журналиста Андрюша Тапинаса литовцы собрали три миллиона евро из пяти на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание Delfi.

В Литве собрали три миллиона евро на покупку беспилотника для Украины
Фото:  Depositphotos Depositphotos

Речь идет о распространенной модели турецкого ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, которую широко применяют украинские войска. Точное число беспилотников, которые есть в распоряжении ВСУ, неизвестно.

По данным издания, всего на покупку беспилотника нужно собрать пять миллионов евро, за три неполных дня открытых сборов удалось собрать три из них. Эти данные подтвердил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Сумма набралась, в основном, из небольших пожертвований.

Ранее сообщалось, что Арвидас Анушаускас объявил о сборе средств на ударный беспилотник Bayraktar для Вооруженных сил Украины (ВСУ) через свою страницу в социальной сети Twitter. Ранее этот сбор открыл журналист Тапинас, но министр обороны не только поддержал его в соцcести, но и оставил реквизиты для пожертвований.

Армия,Арвидас Анушаускас,
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