«Охрана границы в России сегодня напоминает компьютерную игру»

«Это целая линейка БЛА. Как самолетного, так и вертолетного типа. Все комплексы имеют ударопрочный корпус, систему навигации и связи. Изображение с беспилотников передается на экран компьютера дежурного. Сами комплексы барражирует в воздухе более четырех-шести часов. За это время БЛА способен облететь и отсканировать участок в 20-30 км границы более десятка раз. После того как запас хода кончается, запускают следующий беспилотник. Так они сменяют друг друга, и участок границы находится под перманентным контролем», – рассказал военный эксперт, кандидат технических наук, полковник запаса Сергей Банченко.