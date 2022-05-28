ВС России захватили первый комплект интернета Starlink на Донбассе

Во время боев за город Красный Лиман бойцы группировки «О» Вооруженных сил (ВС) России захватили комплекс спутникового интернета Starlink от компании Илона Маска SpaceX. Об этом сообщил российский журналист Александр Коц в своем Telegram-канале.

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По его словам, ранее им пользовались украинские военные. Также с помощью такой системы проводили пресс-конференции и публиковали записи в блогах националисты на «Азовстали».

«Насколько я знаю, это первый подобный комплекс, взятый нашими бойцами. Надеюсь, их отметят за это по достоинству», — резюмировал военкор.

О возобновлении активных наступательных действий против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана стало известно 23 мая. Боевые действия также идут в районе города Гуляйполя в Запорожской области и города Угледара на западе ДНР.