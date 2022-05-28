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5 минут назад

ВС России захватили комплект спутникового интернета Starlink в Красном Лимане

Lenta.ru

Во время боев за город Красный Лиман бойцы группировки «О» Вооруженных сил (ВС) России захватили комплекс спутникового интернета Starlink от компании Илона Маска SpaceX. Об этом сообщил российский журналист Александр Коц в своем Telegram-канале.

ВС России захватили первый комплект интернета Starlink на Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, ранее им пользовались украинские военные. Также с помощью такой системы проводили пресс-конференции и публиковали записи в блогах националисты на «Азовстали».

«Насколько я знаю, это первый подобный комплекс, взятый нашими бойцами. Надеюсь, их отметят за это по достоинству», — резюмировал военкор.

О возобновлении активных наступательных действий против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана стало известно 23 мая. Боевые действия также идут в районе города Гуляйполя в Запорожской области и города Угледара на западе ДНР.

22 мая в Минобороны России сообщили, что в районе Красного Лимана авиацией был уничтожен склад с боеприпасами ВСУ. Удары были нанесены высокоточными ракетами воздушного базирования.

Армия,Александр Коц,Верховный суд,Минобороны России,SpaceX,
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