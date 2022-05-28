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24 минуты назад

Рогозин предложил «напечатать» деньги для космического ядерного буксира «Зевс»

Майк Габриелян

России не хватает средств на проект космического ядерного буксира «Зевс». Но недостающие деньги можно напечатать, и это не приведет к инфляции. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Рогозин предложил «напечатать» деньги для космического ядерного буксира «Зевс»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, средства можно «напечатать». И это не приведет к инфляции, потому что они «будут ликвидными»: за ними будут стоять технологии, новые заводы и производства.

«Эти деньги можно напечатать и дать промышленности под самые мощные инвестиционные проекты. Если "Роскосмос" получит хотя бы один триллион рублей на определенный период, это для нас резкое форсирование всех самых ключевых программ: и создание новой перспективной пилотируемой системы, и создание проекта «Зевс», - сказал Рогозин.

Он отметил, что Россия опережает США на 7 лет в разработке космического буксира, это «реально продвинутая работа», но «нам сейчас не хватает средств на нее».

Космический буксир «Зевс» разрабатывается в России для научных исследований на Луне. Он сможет перемещать с временной орбиты на орбиту Луны до 10 тонн полезной нагрузки. К 2030 году Россия планирует вывести ядерный буксир «Зевс» на «безопасную высоту не менее 800 километров и начать первую экспедицию».

Ранее в РАН и "Роскосмосе" пришли к выводу, что российская орбитальная служебная станция (РОСС) должна быть автоматической.

Армия,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,РАН,
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