В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
7 минут назад

Польша попросила у США 500 ракетных установок

Ferra.ru

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что подписал письмо с просьбой приобрести около 500 реактивных систем залпового огня на колёсном шасси M142 HIMARS у США.

Польша попросила у США 500 ракетных установок
Фото: ferra.ruferra.ru

Блащак пояснил, что Польша наращивает возможности своих ракетных и артиллерийских войск. В октябре 2018 года правительство страны направило официальный запрос на покупку пусковых установок производства Lockheed Martin в рамках своей программы Homar. В феврале 2019 года правительства двух стран подписали соглашение, позволяющее закупить в общей сложности 20 пусковых установок на первом этапе программы. Министерство национальной обороны Польши заявило, что первый контракт HIMARS стоил около $414 млн. Поставки по этой сделке планируется завершить к 2023 году.

Варшава начала продвигать ряд аналогичных программ с начала вооружённого конфликта России и Украины. Ожидается, что большая часть контрактов будет заключена с американскими поставщиками, что расценивается как стремление к более тесному оборонному сотрудничеству с США и меньшему сотрудничеству с партнёрами из Европейского Союза.

Армия,Мариуш Блащак,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители