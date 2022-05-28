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24 минуты назад

ВКС России поразили две батареи РСЗО «Град» на Украине

Lenta.ru

ВКС России поразили две батареи РСЗО «Град» на Украине. Уничтожено также более 260 националистов, сообщили в Минобороны в субботу, 28 мая, передает ТАСС.

ВКС России поразили две батареи РСЗО «Град» на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, российская авиация ликвидировала четыре склада боеприпасов и две батареи РСЗО «Град», также уничтожены шесть точек управления ВСУ. Помимо этого, разбиты 50 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Кроме того, известно о сбитых украинских самолетах Су-25 и вертолете Ми-8 в разных районах Украины. Перехвачена еще и баллистическая ракета «Точка-У» в ДНР.

Российские военные также применили тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Ее использовали «на харьковском направлении».

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Армия,Игорь Конашенков,
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