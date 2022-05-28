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17 минут назад

В Херсоне рассказали о строительстве баз США на побережье Черного моря

Lenta.ru

США под видом помощи Украине занимались строительством военно-морских баз на побережье Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Стало известно о строительстве баз США на побережье Черного моря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Американцы фактически, прикрываясь помощью Украине, создавали и модернизировали центры и военно-морские базы на украинском побережье Черного моря. Среди них — база на острове Первомайский при выходе из Днепро-Бугского лимана в Черное море и в городе Очакове Николаевской области, откуда по-прежнему украинские нацисты обстреливают Херсонскую область», — рассказал он.

По мнению Стремоусова, американские базы принадлежали Украине лишь номинально, так как по факту их строили и модернизировали при координации Соединенных Штатов.

Ранее военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что наиболее вероятное место дислокации для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украине — это район Николаева и Херсона. При этом аналитик исключил, что подобные ракетные системы могут разместить под Донбассом. По его словам, для того чтобы как-то переломить ситуацию на этом направлении, подобные вооружения придется поставить в большом количестве — не десятками, а сотнями единиц.

Армия,Кирилл Стремоусов,Алексей Леонков,
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